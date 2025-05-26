يوروليغ: فنربهتشه يحرز لقبه الثاني على حساب موناكو

الرياص - اسماء السيد - ابوظبي : أحرز فنربهتشه التركي بطولة يوروليغ لكرة السلة بفوزه على موناكو الفرنسي 81 70 الأحد في المباراة النهائية في قاعة الاتحاد أرينا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وهذا اللقب الثاني لفنربهتشه بعد الأول في 2017.

وبعدما ثأر من أولمبياكوس اليوناني الذي أقصاه قبل سنتين من نصف النهائي، أخفق موناكو في تكرار الثأر من فنربهتشه الذي أقصاه العام الماضي على أبواب المربع الذهبي.

وأخفق موناكو الذي بلغ أول نهائي في رابع مشاركة له، أيضا في السير على خطى ليموج، الفريق الفرنسي الوحيد المتوج بلقب المسابقة الكبيرة عام 1993.

لم ينجح مدربه الأسطورة اليوناني فاسيليس سبانوليس، في إحراز لقب المسابقة القارية في موسمه الأول كمدرب في يوروليغ، بعد تتويجه ثلاث مرات كلاعب بينها اثنتان مع أولمبياكوس.

وتابع المباراة نجوم رياضيون سابقون على غرار الكرواتي توني كوكوتش، الصربي فلادي ديفاتش، الفرنسيين توني باركر وفرانك ريبيري والإسباني رودي فرنانديس.

وكان الفريق التركي الذي يشرف عليه المدرب الليتواني شاروناس ياسكيفيتشيوس نجح في إقصاء باناثينايكوس اليوناني حامل اللقب 82 76 في نصف النهائي.

وكان الأميركي نايجل هايز ديفيس أفضل مسجل لفنربهتشه مع 23 نقطة و9 متابعات ومواطنه ألفا ديالو الأفضل لدى موناكو مع 19 نقطة.