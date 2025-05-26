كوريا الجنوبية تتطلع إلى الاستفادة من مجد سون الأوروبي في تصفيات مونديال 2026

الرياص - اسماء السيد - سيول : تأمل كوريا الجنوبية أن يُؤثّر التتويج الأوروبي لقائدها هيونغ مين سون على المنتخب الوطني عندما يقوده في مباراتين حاسمتين في تصفيات مونديال 2026 لكرة القدم الأسبوع المقبل.

بعد فوزه بمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) مع فريقه توتنهام الإنكليزي على حساب مواطنه مانشستر يونايتد (1 0)، سيقود سون تشكيلة كوريا الجنوبية التي أُعلن عنها الاثنين والتي تحتاج فقط إلى التعادل ضد العراق في البصرة في الخامس من حزيران/يونيو المقبل لبلوغ العرس العالمي.

وإذا لم يتحقق ذلك، ستتاح أمام الكوريين فرصة أخرى لحسم بطاقتهم الى النهائيات المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عندما يواجهون الكويت في سيول بعدها بخمسة أيام.

وقال مدرب كوريا الجنوبية ميونغ بو هونغ إنه يأمل في استغلال المزيد من إمكانيات قائده قبل نهاية الموسم بعد فوز سون بأول لقب كبير له بعد 10 سنوات مع توتنهام.

وقال هونغ عن تتويج سون مع توتنهام في بلباو الأربعاء الماضي: "لطالما تألق على الصعيد الفردي، وأن يكون قائدا للفريق الذي فاز بهذا اللقب الكبير هو أمرٌ يستحق الفخر".

وأضاف "بعد موسم طويل، لا توجد مكافأة تُضاهي رفع الكأس في النهاية. نأمل أن يكون لانتصاره أثرٌ إيجابي على المنتخب الوطني".

واستُبعد مدافع بايرن ميونيخ الالماني مين جاي كيم من التشكيلة بسبب الإصابة.

وتتصدر كوريا الجنوبية المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية برصيد 16 نقطة مع تبقي جولتين على نهاية التصفيات.

ويحتل الأردن المركز الثاني برصيد 13 نقطة أمام العراق الثالث برصيد 12 نقطة، وعمان الرابع برصيد 10 نقاط.