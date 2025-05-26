شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جهاد يعود للزمالك أمام بيراميدز فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يواصل محمود جهاد لاعب فريق الزمالك التأهيل من الإصابة التي عانى منها خلال الفترة الماضية، بشد فى العضلة الخلفية.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلى مخصص له تحت إشراف الجهاز الطبي، على أن يكون جاهزاً للمشاركة فى تدريبات الفريق والمباريات بعد مباراة فاركو.

ومن المقرر أن يعود محمود جهاد للظهور مع الزمالك خلال مباراة الأبيض أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر لها يوم 5 يونيو المقبل.

وكان محمود جهاد تغيب عن مباريات الفريق أمام المصرى، البنك الأهلى ، سيراميكا، بيراميدز، بالإضافة إلى بتروجت.



ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فاركو السبت المقبل بالجولة التاسعة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.