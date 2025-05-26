شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاوض فاركو لتخفيض المطالب المالية فى صفقة ياسين مرعى والان مع تفاصيل الخبر

يكثف مسئولو النادى الأهلى مفاوضاتهم مع نظرائهم فى نادى فاركو من أجل إقناعهم بتخفيض المطالب المالية للاستغناء عن لاعبهم ياسين مرعى مدافع الفريق.

الأهلى يريد ضم ياسين مرعي مدافع الفريق السكندري لمدة 4 مواسم مقابل 30 مليون جنيه، لتدعيم صفوف الأهلي الموسم المقبل، وقبل المشاركة فى كأس العالم للأندية فى شهر يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما يطلب فاركو الحصول على 45 مليون جنيه.

ويجيد ياسين مرعي اللعب بقدمه اليسرى والتحضير من الأسفل، وهو ما دفع مسئولي النادي الأهلي للتفكير فى التعاقد معه، بخلاف أن اللاعب حقق أرقاما جيدة مع فاركو خلال الموسم الحالي.

الأهلي سيعمل على إنهاء إجراءات استخراج تأشيرة أمريكا لياسين مرعي حال نجاح المفاوضات مع فاركو تمهيداً لانضمامه إلى صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

ويتطلع عماد النحاس لتجهيز لاعبي الأهلي فنياً وذهنياً لمواجهة فاركو المرتقبة التي يحتاج فيها الفريق للفوز من أجل الفوز بالدوري رسمياً أو التعادل بشرط آلا يفوز بيراميدز على سيراميكا بخمسة أهداف .