شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مصر فى بطولة كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب مصر للمشاركة في منافسات كأس العرب التي تقام فى الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بقطر، حيث تقام المباريات على 6 ملاعب.

مجموعات بطولة كأس العرب

وتم تقسيم الفرق المشاركة في كأس العرب إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

مجوعة مصر بكأس العرب

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب عن وقوع المنتخب المصرى في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات مصر، الأردن، الإمارت، بالإضافة إلى الفريق الفائز من الكويت أو موريتانيا.





جوائز بطولة كأس العرب

تجاوز قيمة الجوائز المخصصة لبطولة كأس العرب إلى 36.5 مليون دولار، ما يضعها في مصاف أكبر البطولات الدولية.

ملاعب كاس العرب

تقام مباريات بطولة كأس العرب 2025 على ستة ملاعب هي: "البيت، ولوسيل، وخليفة الدولي، وأحمد بن علي، و974، والمدينة التعليمية"، علمًا بأن مباراة الافتتاح ستقام باستاد "البيت" فى الأول من ديسمبر 2025، بينما يستضيف ملعب "لوسيل" بتاريخ 18 ديسمبر 2025 المباراة النهائية للبطولة.