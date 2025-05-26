شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اليد يعلن المدير الفنى لمنتخب السيدات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

استقر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، برئاسة خالد فتحى، على الإعلان الرسمى عن المدير الفنى لمنتخب السيدات خلال المرحلة المقبلة استعدادا لبطولة العالم الأسبوع المقبل.

وأوقعت قرعة بطولة العالم للسيدات للكرة اليد 2025 بهولندا وألمانيا، المنتخب المصري ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات هولندا والنمسا والأرجنتين.

فيما أوقعت القرعة منتخب تونس ضمن المجموعة السادسة التي تضم منتخبات بولندا وفرنسا والصين.

استطاع منتخب سيدات كرة اليد التأهل إلى بطولة العالم المقبلة 2025 لأول مرة فى التاريخ، بعد التأهل إلى المربع الذهبى فى أفريقيا، عقب الفوزعلى حساب نظيره الكونغولي بنتيجة 23-22 فى إطار ربع نهائى بطولة أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024، وهى البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة والتى تقام بتنظيم مشترك فى ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025.