شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمومة".. سر اعتزال فريدة العسقلاني الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

اتخذت فريدة العسقلانى نجمة الكرة الطائرة بنادى الزمالك قرار الاعتزال بنهاية الموسم الحالى، فى ظل رغبتها فى رعاية طفلها الذى أنجبته مؤخرا.

وعادت فريدة العسقلانى الموسم المنقضى بعد ولادة طفلها للتدريب مع الفريق، إلا أنها لم تصل إلى مستواها المعهود حتى قررت الاعتزال بسبب الأمومة.

ومن المقرر أن يسعى الزمالك خلال الفترة المقبلة لتعويض رحيل فريدة العسقلانى، خاصة أن الفريق لديه تحدى المشاركة مجددا فى كأس العالم للأندية بعد التأهل عقب الاحتفاظ بلقب البطولة الأفريقية للموسم الثالث على التوالى فى النسخة التى اختتمت فى نيجيريا.

وتمتلك فريدة العسقلانى مسيرة حافلة من البطولات سواء مع الأهلى أو الزمالك أو منتخب مصر على مدار تاريخها فى الكرة الطائرة.