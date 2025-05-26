شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من حسم صفقة مصطفى العش مقابل كريستو + مبلغ مالي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع مصطفى العش بشكل نهائي مقابلدفع مبلغ مالي وانتقال التونسي محمد الضاوي كريستو إلى نادي زد، بعد سلسلة من المفاوضات التي دارت بين مسئولي الناديين خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن التوصل لاتفاق مادي بين الطرفين على كافة تفاصيل الصفقة والمبلغ المالي ونسبة عائد البيع في المستقبل.

الأهلي يحسم صفقة مصطفى العش نهائيًا مقابل 70 مليون جنيه

وتوصل مسئولو النادي الأهلي لاتفاق مع نظرائهم في زد على شراء مصطفى العش بشكل نهائي مقابل 70 مليون جنيه، على أن يتم خصم قيمة صفقة انتقال محمد الضاوي كريستو إلى ناي زد، ثم يتم توقيع العقود وإعلان تعاقد مسئولي القلعة الحمراء مع العش بشكل نهائي، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية فى يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان مصطفى العش قد انضم إلى النادي الأهلي في يناير الماضي على سبيل الإعارة من نادي زد دون مقابل مالي، ونجح اللاعب في إثبات جدارته بالاستمرار في صفوف القلعة الحمراء بعدما قدم مستويات قوية خلال فترة الإعارة، وهو ما دفع مسئولي النادي الأهلي إلى طلب التعاقد معه بشكل نهائي وتحويل الإعارة إلى بيع نهائي.

الأهلي يواجه فاركو الأربعاء ويوافق على رحيل رامي ربيعة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

فى سياق آخر، رحّب مسئولو النادي الأهلي بانتقال رامي ربيعة لاعب الفريق لنادي العين الإماراتي، ورفضوا مُمارسة أي ضغوط على اللاعب للبقاء مع الفريق بعدما بالغ في شروطه المالية من أجل تجديد عقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

الخلافات المالية تجمّد مفاوضات الأهلي مع ربيعة.. والعين الإماراتي الأقرب لضمه

وتوقفت مفاوضات الأهلي مع ربيعة لتجديد عقده منذ أكثر من أسبوعين بسبب الخلاف الواضح بين عرض الأهلي ومطالب اللاعب للتجديد فإدارة القلعة الحمراء عرضت على ربيعة 18 مليونا ثم 20 مليون جنيه سنويًا فيما طلب اللاعب 35 مليون جنيه سنويًا.

ورغم رغبة الأهلي في بقاء ربيعة بسبب حاجة الفريق لمدافعين كما أن رامي أحد أبناء النادي لكن مطالب اللاعب المالية تسببت في تجميد المفاوضات.

وبدأ ربيعة التفاوض مع أندية أخرى خارج مصر بعدما أغلق باب الانتقال لأي ناد داخل مصر رغم أن بيراميدز قدم له عرض مُغر وصل إلى 100 مليون جنيه في موسمين يحصل على 50 مليون بعد التوقيع مُباشرة ، فيما سيحصل على الباقي على عدة دفعات.

وتلقى ربيعة عروض من السعودية والإمارات لكن الأقرب حالياً هو إنتقال اللاعب لنادي العين الإماراتي ويغيب ربيعة عن مباريات الأهلي الأخيرة بسبب إصابة وبعدما إنتهت علاقته بالنادي بشكل شبه رسمي.