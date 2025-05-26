شكرا لقرائتكم خبر عن سيحا ينهى إجراءات تأشيرة أمريكا استعداداً للسفر مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

ينهى محمد أحمد "سيحا"، حارس مرمى المقاولون العرب والمنضم حديثاً للنادى الأهلى ، اليوم، إجراءات تأشيرة السفر لأمريكا للتواجد مع المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية.

وسيكون الظهور الأول لسيحا بقميص الأهلى خلال ودية باتشوكا المكسيكى، المقرر لها 8 يونيو المقبل، استعداداً لمواجهة إنتر ميامى الأمريكى بكأس العالم للأندية 15 يونيو المقبل.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل صفقة انضمام محمد أحمد "سيحا" حارس مرمى المقاولون العرب إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد المفاوضات التي جرت بين الطرفين على مدار الأيام الماضية.

وأكد المصدر أن الأهلي توصل لاتفاق مع المقاولون على ضم سيحا مقابل 37 مليون جنيه كإجمالي الصفقة، موزعة ما بين 27 مليون جنيه ثمن الصفقة يتم دفعها على 3 أقساط، إضافة إلى 10 ملايين جنيه أخرى كمزايا إضافية مرتبطة بنسبة المشاركة وتحقيق البطولات مع الأهلي.

وأضاف المصدر أن المقاولون سيحصل على 20% من عائد بيع الأهلي للحارس سيحا في المستقبل لأي ناد جديد، وجار الاتفاق على صياغة العقود والاتفاق على تفاصيل الصفقة بشكل نهائي.

وعلم ”الخليج 365” أن النادي الأهلي حصل على توقيع سيحا لمدة 5 موسام بدءا من الموسم المقبل 2025 / 2026.