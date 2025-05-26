شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع بتروجت "خيار بديل" لتدعيم دفاع الأهلي فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يتواجد هادي رياض مدافع بتروجت ضمن خطط النادي الأهلي من أجل تدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد، لاسيما مع استقرار الإدارة الحمراء على التعاقد مع ثنائي في قلب الدفاع، خاصة مع اقتراب رحيل رامي ربيعة مدافع الفريق إلى أحد الدوريات الخليجية.

ويضع مسئولو النادي الأهلي هادي رياض كخيار بديل لتدعيم خط الدفاع حال فشل المفاوضات مع الثنائي عمرو الجزار لاعب غزل المحلة وياسين مرعي لاعب فاركو.

ودخل أكثر من لاعب في حسابات النادي الأهلي مثل هادي رياض وعمرو الجزار وياسين مرعي وعمر فايد وإياد العسقلاني، وجارى التفاوض مع أكثر من لاعب من أجل ضم ثنائي منهم لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد.

وكان هادي رياض من ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الأهلي ولكن تراجعت أسهمه الفترة الأخيرة لصالح الثنائي عمرو الجزار وياسين مرعي، قبل أن يعود اسمه ليتردد مرة أخرى داخل النادي الأهلي حال تعثر المفاوضات مع ثنائي المحلة وفاركو.

ويعود الإسباني خوسه ريفيرو ، المدير الفني الجديد للأهلي، إلى القاهرة قبل مباراة فاركو المقبلة فى ختام الدوري الممتاز، تمهيداً لإعلان تنصيبه مديراً فنياً للفريق بشكل رسمي، بعدما تأجل الإعلان عدة أيام بسبب ارتباطات الفريق في الدوري.

وحضر ريفيرو إلى القاهرة منذ فترة وعقد أكثر من جلسة مع مسئولي الأهلي، وتم توقيع العقود الرسمية بعد الاتفاق على جميع التفاصيل، قبل أن يعود إلى بلاده بعدما تم الاتفاق على تأجيل إعلان تنصيبه مديراً فنياً للفريق بسبب إرتباط الأهلي بأكثر من مباراة مؤثرة في بطولة الدوري.