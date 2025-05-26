شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس: مجموعتنا صعبة فى المونديال.. وهدفنا تقديم أداء يليق باسم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الكاس ، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما، أن قرعة كأس العالم قوية وليست سهلة، لافتا إلى أن الكرة تطورت بشكل كبير.

وأشار الكاس إلى أن أي منتخب تأهل لكأس العالم فهو منتخب قوي لا يمكن الاستهانة به.

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما، أنه يسعى لإعداد جيد للمنتخب قبل المشاركة في المونديال. وشدد الكاس على أنه يسعى دائما إلى تقديم آداء يليق باسم الكرة المصرية.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للناشئين التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبا، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم إنجلترا - فنزويلا - هايتي - مصر، ويشارك منتخب مصر تحت 17 عاما في البطولة لأول مرة منذ 1997.

واستضافت العاصمة القطرية "الدوحة"، فى الثامنة مساء أمس الأحد، مراسم سحب قرعة كأس العالم تحت 17 عامًا بمشاركة منتخب مصر للناشئين بقيادة المدرب أحمد الكاس، الذي حجز مقعده فى المونديال بعدما تغلب على أنجولا بنتيجة 2 – 1 فى الملحق المؤهل للبطولة العالمية على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين التي أقيمت فى المغرب.

ستقام بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في قطر خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025 ، حيث ستُجرى للمرة الأولى بنظامها الموسع الجديد الذي يضم 48 منتخباً من مختلف قارات العالم.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم للناشئين



تتنافس المنتخبات الـ 48 التالية فى بطولة كأس العالم تحت 17 سنة الأرجنتين، النمسا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بوركينا فاسو، كندا، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كرواتيا، التشيك، ساحل العاج، مصر، السلفادور، إنجلترا، فيجي، فرنسا، ألمانيا، هايتي، هندوراس، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كوريا الجنوبية، مالي، المكسيك، المغرب، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا، بنما، باراجواي، البرتغال، قطر (الدولة المضيفة)، جمهورية أيرلندا، المملكة العربية السعودية، السنغال، جنوب أفريقيا، سويسرا، طاجيكستان، تونس، أوغندا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فنزويلا وزامبيا.