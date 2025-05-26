شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقدم عرضا رسميا لضم التنزاني مزيزى لاعب يانج أفريكانز والان مع تفاصيل الخبر

قدم نادى الزمالك عرضا رسميا إلى نادى يانج أفريكانز لضم التنزانى كليمين مزيزى لتدعيم صفوف الفريق فى ميركاتو الصيف.

وكان المقابل المادى الذى عرضه مسئولو الزمالك بشكل ودي على نظرائهم فى نادي يانج أفريكانز خلال بداية المفاوضات لضم التنزانى كليمين مزيزى مهاجم الفريق، مثل عقبة في إتمام الصفقة، حتى رفع الزمالك المقابل المالى، وتقدم بعرض رسمي ليانج أفريكانز.

ولم تحسم إدارة يانج أفريكانز موقفها من اللاعب سواء باستمراره مع الفريق أو الموافقة على رحيله حتى الآن.

وشارك مزيزى مع ناديه في 24 مباراة في الموسم الحالي بمعدل 1050 دقيقة لعب، في جميع المسابقات وسجل 7 أهداف ولم يصنع أي هدف، ويبلغ اللاعب من العمر 21 عاماً، وهو ما دفع لجنة التخطيط للتفكير في اللاعب.