شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة بالم هيلز للاسكواش.. ومصر تضمن لقب الرجال والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق مساء اليوم، الاثنين، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة بالم هيلز المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 22 إلى 27 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وضمنت مصر لقب الرجال بتأهل 4 لاعبين مصريين إلى نصف النهائي.

وكان 7 مصريين تأهلوا لنصف النهائي في منافسات الرجال والسيدات وهم، أمينة عرفي، طارق مؤمن، وكريم عبد الجواد، مصطفى عسل، نوران جوهر، فيروز أبو الخير ويوسف سليمان.



وجاءت مباريات نصف النهائي كالتالي:

- أمينة عرفي واليابانية ساتومي واتنبي

- نوران جوهر وفيروز أبو الخير

- مصطفى عسل ويوسف سليمان

- كريم عبد الجواد وطارق مؤمن

وشهد جدول المنافسات مشاركة مصرية واسعة بـ 31 لاعباً ولاعبة في منافسات الرجال والسيدات جاءوا كالتالي:

13 لاعباً وهم: مصطفى عسل، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، كريم عبد الجواد، محمد زكريا، طارق مؤمن، محمد الشربيني، محمد جوهر، عمر مسعد، كريم الحمامي، إياد داوود، يحيى النوساني.

18 لاعبة وهن: نوران جوهر، ندى عباس، فيروز أبو الخير، أمينة عرفي، سلمى هاني، ملك خفاجي، حبيبة الشاذلي، منه حامد، رقية سالم، سلمى الطيب، كنزي أيمن، هنا رمضان، نور أبو المكارم، هنا معتز، ندين شاهين، زينة ميكيوي، مريم متولي، وفريدة محمد.