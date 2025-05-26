شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب روان العربي من بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش انسحاب البطلة المصرية روان العربي، المصنفة رقم 11 على العالم، من بطولة بريطانيا المفتوحة، التي تستضيفها برمنجهام خلال الفترة بين 31 مايو الجاري وحتى الثامن من يونيو المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 280 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاء انسحاب روان العربي من بطولة بريطانيا، على خلفية الإصابة التي تعرضت لها مؤخراً خلال مشاركتها في بطولة العالم للاسكواش التي أقيمت مؤخراً في شيكاغو الأمريكية وتوجت بها البطلة المصرية نور الشربيني عن منافسات السيدات، والبطل المصري مصطفى عسل عن منافسات الرجال.

ويسيطر فراعنة الاسكواش على صدارة التصنيف العالمي في الرجال والسيدات في الوقت الحالي، حيث يحتل مصطفى عسل صدارة تصنيف الرجال، ويليه علي فرج في المركز الثاني، وفي تصنيف السيدات تحتل نوران جوهر الصدارة، وتأتي نور الشربيني في المركز الثاني، ثم هانيا الحمامي في المركز الثالث، وأمينة عرفي في المركز الخامس.

كانت البطلة المصرية نور الشربيني، توجت مؤخراً ببطولة العالم للاسكواش، التي أقيمت في شيكاغو الأمريكية خلال مايو الجاري، وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً، بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 4-11, 11-7.

بذلك الفوز حققت نور الشربيني لقبها الثامن ببطولة العالم لتعادل أكبر رقم قياسي في اللعبة، والمدون باسم الماليزية نيكول ديفيد، والتي حصدت 8 بطولات عالم قبل اعتزالها اللعبة.