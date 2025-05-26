شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علي بن رمضان يجري الكشف الطبى اليوم قبل الانتظام فى تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يخضع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري للكشف الطبى اليوم بمعرفة الجهاز الطبي بالنادي الأهلي في أحد المستشفيات الخاصة، قبل أن يوقع على العقود الرسمية مع الأهلى، ومن ثم تصوير إعلان تقديمه لوسائل الإعلام وجماهير القلعة الحمراء من خلال قناة النادي.

بن رمضان يصل القاهرة تمهيدًا للانضمام إلى الأهلي قبل مواجهة فاركو الأربعاء

ووصل بن رمضان للقاهرة مساء أمس الأحد استعدادا للانضمام إلى صفوف الأهلي، بعد انتهاء مشواره مع ناديه الذي توج بلقب الدوري المجري، عقب إنهاء كافة الإجراءات الخاصة وجمع المتعلقات الخاصة به قبل القدوم إلى القاهرة رفقة وكيل أعماله لإتمام إجراءات انضمامه إلى القلعة الحمراء.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي على بُعد خطوة من التتويج بالدوري رسميًا.. الفوز على فاركو يحسم اللقب

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

ويتطلع عماد النحاس لتجهيز لاعبي الأهلي فنياً وذهنياً لمواجهة فاركو المرتقبة التي يحتاج فيها الفريق للفوز من أجل الفوز بالدوري رسمياً أو التعادل بشرط آلا يفوز بيراميدز على سيراميكا بخمسة أهداف .