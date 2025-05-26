شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل التفاوض مع عبد الله السعيد على تجديد عقده.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الزمالك على تأجيل التفاوض مع عبد الله السعيد لبعد مباراة الفريق أمام بيراميدز، والمقرر لها 5 يونيو المقبل بنهائى كأس مصر.

وجاء استقرار الزمالك على تأجيل التفاوض مع عبد الله السعيد فى ظل أهمية نهائي الكأس حتى يخرج الفريق من الموسم متوج ببطولة، خاصة بعدما ودع بطولتى الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر، وضياع المنافسة على لقب الدورى أيضا.

عبد الله السعيد يشترط الحصول على 7 ملايين جنيه قبل تجديد عقده مع الزمالك

وكان عبد الله السعيد طلب الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادى والتي تصل إلى 7 ملايين جنيه، قبل إعادة فتح باب المفاوضات على تجديد تعاقده، خاصة أن اللاعب سبق واتفق على التجديد فى ثلاث جلسات.

واشترط عبد الله السعيد أن يحصل على مستحقاته المتأخرة، حتى تكون هناك جلسة أخرى للتفاوض على تجديد تعاقده، لاسيما أن السعيد يشعر بغضب شديد بسبب رغبة الزمالك فى إعادة تلك المفاوضات رغم توصله لاتفاق سابق مع عمرو الجناينى عضو لجنة التخطيط، إلا أن هذا الاتفاق لم ينفذ وترغب الإدارة في تعديله.

