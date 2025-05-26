شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يصل القاهرة اليوم للانتظام فى تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يصل المالى أليو ديانج، لاعب خط وسط النادى الأهلى، القاهرة اليوم الاثنين بعد انتهاء إعارته لنادى الخلود السعودى تمهيداً للانتظام فى تدريبات المارد الأحمر، استعداداً للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على عودة المالى أليو ديانج في نهاية الموسم الجاري، بانتهاء فترة الإعارة، وسيكون أول ظهور لديانج بقميص الأهلى مجدداً فى ودية باتشوكا المكسيكى المقرر لها 8 يونيو المقبل استعداداً لمواجهة إنتر ميامى الأمريكى بكأس العالم للأندية 15 يونيو المقبل.

واستقر مسئولو الأهلى على رفض كل العروض التي تلقاها النجم المالى عقب تألقه في الدوري السعودي، وذلك للاستفادة من جهوده لتدعيم خط الوسط للمارد الأحمر في الموسم الجديد.

وتلقى مسئولو النادي الأهلي اتصالات من نظرائهم فى نادي الخلود السعودي للاستفسار عن إمكانية تجديد إعارة المالي آليو ديانج أو شرائه نهائياً، فى ظل رغبة النادي السعودي في بقاء اللاعب المالي لمدة موسم أو موسمين.

وتتزامن استفسارات الخلود السعودي مع عروض أخرى تلقاها الأهلي لضم آليو ديانج الموسم المقبل، لكن إدارة الأهلي رفضت مناقشة هذه العروض فى ظل الرغبة لعودة اللاعب للقلعة الحمراء مع نهاية الموسم الجاري.

ويرغب الأهلي فى استعادة ديانج لحاجة الفريق لجهوده وسيقوم النادي بالاعتذار لكل العروض التي وصلته مؤخراً لضم اللاعب المالي.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

ويتطلع عماد النحاس لتجهيز لاعبي الأهلي فنياً وذهنياً لمواجهة فاركو المرتقبة التي يحتاج فيها الفريق للفوز من أجل الفوز بالدوري رسمياً أو التعادل بشرط ألا يفوز بيراميدز على سيراميكا بخمسة أهداف.