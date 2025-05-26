شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد يفاضل بين عروض الاحتراف فى روسيا وبلجيكا لحسم مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش حسام عبد المجيد ، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، عروض الاحتراف الخارجي، خاصة بعدما سمح له مسئولو القلعة البيضاء بمناقشة تلك العروض من أجل تحديد مصيره الفترة المقبلة، لاسيما أن الموسم الحالي على وشك الانتهاء ما سيجعل اللاعب يبدأ التركيز جيدًا فى دراسة عروض الاحتراف الخارجي وتحقيق حلمه باللعب في أحد الدوريات الكبرى التي تحقق طموحاته.

وتلقى حسام عبد المجيد عروضًا جدية من أندية سيسكا موسكو وزينيت سانت بطرسبرج بالدورى الروسى، كما أن هناك ناديا آخر بالدورى البلجيكى أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويقوم حسام عبد المجيد في الوقت الحالي بالمفاضلة بين تلك العروض من أجل الوقوف على أفضلها قبل أن يتم تقديمه لنادى الزمالك للحصول على الضوء الأخضر للخروج إلى الاحتراف الخارجي.

ويرغب مسئولو الزمالك في تعديل وتمديد تعاقد حسام عبد المجيد، حيث إن عقد اللاعب ينتهى بنهاية موسم 2027، إلا أن الإدارة ترى ضرورة تمديد التعاقد لوقت أكبر في ظل التطور الكبير الذى ظهر به اللاعب في الفترة الأخيرة، وضعف المقابل المادى الذى يحصل عليه حاليًا وهو ما لا يتماشى مع إمكانياته وعطاءه داخل الملعب، إلا أن اللاعب طلب تأجيل هذا الملف لحين دراسة عروض الاحتراف الخارجي وحسم مصيره في المرحلة المقبلة.