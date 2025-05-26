شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهتان لمنتخب شباب اليد أمام تونس استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

​يخوض منتخب الشباب لكرة اليد ، بقيادة مجدي أبو المجد، مباراتين وديتين أمام تونس يومي 2 و 4 يونيو المقبل استعداداً لخوض منافسات بطولة العالم، المقرر إقامتها فى بولندا شهر يونيو المقبل.

ويدخل منتخب الشباب معسكرا مغلقا بمدينة 6 أكتوبر استعدادا لمواجهتي تونس الوديتين، والتي يسعى مجدي أبو المجد مدرب الفراعنة لتحقيق أكبر استفادة فنية منهما في إطار خطة الإعداد للمونديال.

وكان منتخب الشباب حصد المركزالرابع بالبطولة العربية للكبار، بعدما فضل اتحاد كرة اليد المشاركة بمنتخب الشباب لاكتساب الخبرات المناسبة قبل المونديال.

ويلعب منتخب مصر للشباب ضمن المجموعة الثامنة بالمونديال والتي تضم كلا من إسبانيا والبحرين والمملكة العربية السعودية.