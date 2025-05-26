شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهداف مباراة الإسماعيلي ضد الجونة فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الإسماعيلى فوزا كبيرا على الجونة بثلاثية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية، ضمن فعاليات الجولة الثامنة لمرحلة الهبوط من دورى نايل، أحرز أهداف الإسماعيلى عبد الرحمن الدح من متابعة لكرة زميله محمد خطارى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى للدراويش فى الدقيقة 47 من عمر اللقاء.

وفى الدقيقة 88 أحرز نجم الإسماعيلى الشاب محمد خطارى الهدف الثالث لفريقه، ليستعيد الفريق نغمة الانتصارات من جديد والتى غابت عنه طوال الفترة الماضية محققا ثلاث نقاط رافعا رصيده إلى 22 نقطة، بينما تجمد رصيد الجونة عند 30 نقطة.

حصل عبد الرحمن الدح مهاجم الإسماعيلى على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الجونة

الإسماعيلي ضد الجونة

يقترب 10 لاعبين فى صفوف نادى الإسماعيلى من الرحيل المجانى عن الدراويش بنهاية الموسم الحالى، حيث تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الكروي ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع لإدارة الدراويش.

وتنهى عقود كل من: أحمد عادل عبد المنعم، عبد الله جمال، عماد حمدى، محمد نصر، هشام محمد، محمد بيومى، محمد حسن، عبد الله السعيد، إيريك تراورى، أحمد الشيخ بنهاية هذا الموسم ولم يجدد أى لاعب حتى الآن عقده مع الدراويش.