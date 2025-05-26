شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تبدأ مشوارها فى بطولة رولان جاروس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ ميار شريف ، لاعبة المنتخب الوطني للتنس، مشوارها في بطولة رولان جاروس 2025 اليوم، الإثنين، بمواجهة قوية في الدور الأول أمام الروسية ليودميلا سامسونوفا، المصنفة رقم 19 عالميًا.

تُقام المباراة على الملاعب الترابية في باريس، ضمن منافسات اليوم الثاني للبطولة.

تدخل ميار شريف، المصنفة رقم 61 عالميًا، هذه المواجهة بثقة كبيرة بعد تتويجها مؤخرًا بلقب بطولة بارما المفتوحة للتنس، حيث فازت في النهائي على الكندية فيكتوريا مبوكو بمجموعتين دون رد (6-4، 6-4).

كما أعربت عن استعدادها الكامل للبطولة، مشيرة إلى أنها وصلت إلى باريس قبل أيام للتأقلم مع ظروف الملاعب الترابية، وأكدت أنها تشعر بأنها تلعب بشكل جيد وتتطلع لتحقيق الفوز في أولى مبارياتها.

وتعتبر هذه المواجهة ستكون الثانية بين اللاعبين، حيث سبق لسامسونوفا أن فازت على شريف في لقائهما السابق عام 2022 في بطولة أديلايد.

تُعد بطولة رولان جاروس إحدى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، وتستمر منافساتها حتى 8 يونيو المقبل.