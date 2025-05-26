شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقبل سفيرة أمريكا بالقاهرة اليوم لبحث أمور خاصة بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل النادي الأهلي ، في الواحدة من ظهر اليوم الإثنين، هيرو مصطفى السفيرة الأمريكية بالقاهرة من أجل التنسيق مع إدارة القلعة الحمراء بشأن عدة أمور خاصة بكأس العالم للأندية التي ستقام في أمريكا الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تلتقي سفيرة أمريكا بالقاهرة مع مجلس الأهلي خلال زيارة اليوم، وسيتم التطرق إلى عدة أمور خاصة بالبطولة العالمية وسفر بعثة الأهلي والإقامة هناك، وأمور أخرى خاصة بالرحلة المرتقبة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أندية إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويستهل الأهلي مشواره في مونديال الأندية بمواجهة إنتر ميامي 15 يونيو المقبل.

ويترقب مسئولو الأهلي وصول مليون و500 ألف دولار، ما يقرب من 70 مليون جنيه مصري، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمثل الدُفع الأولى من مكافاة الخاصة بمشاركة النادي في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في أمريكا الشهر المقبل.

ويحصل الأهلي على ما يقرب من 9 ملايين و500 ألف دولار، سيحصل النادي على الدُفعة الأولى وقيمتها مليون و500 ألف دولار أواخر مايو الجاري أي بعد أيام قليلة.