شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات تحسم المركز الرابع فى جدول الدوري.. المصرى أمام فرصة ذهبية والان مع تفاصيل الخبر

اشتعلت المنافسة على المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري وتأشيرة التأهل الثانية إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حجز الزمالك التأشيرة الأولى، واستقر الأبيض في المركز الثالث بالدوري برصيد 44 نقطة، تاركاً منافسة قوية على التأشيرة الثانية بين 3 فرق.

المصري



تقدم النادي المصري للمركز الرابع حالياً فى جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق البورسعيدي على البنك الأهلي بهدف نظيف في الجولة الثامنة من الدوري، ويخوض آخر جولة فى المسابقة أمام حرس الحدود، وحال فوز المصري في آخر مباراة يحسم المركز الرابع دون انتظار نتائج منافسيه.

- المصري وحرس الحدود: الثامنة مساء الأربعاء المقبل.

سيراميكا



تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، يتواجد سيراميكا في المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثنائية نظيفة ويحتاج سيراميكا للفوز في آخر جولة مع انتظار تعثر المصري لينقض على المركز الرابع.

ـ سيراميكا وبيراميدز: الثامنة مساء الأربعاء المقبل.

البنك الأهلي



تراجع البنك الأهلي إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري بعد هزيمته المفاجئة أمام المصري، بعدما تجمد رصيد البنك عند النقطة 37، ويتبقى للبنك الأهلي مباراة واحدة، حال الفوز بها يرفع رصيده إلى 40 نقطة وينتظر تعثر المصري وسيراميكا.

ـ البنك الأهلي وبتروجت: الثامنة مساء الأربعاء المقبل.