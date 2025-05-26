شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة مدربي أندية الدوري الممتاز قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك تغيرات كبيرة فى خريطة المدربين بالأندية الموسم المقبل عقب رحيل بعضهم واستقرار بعض الأندية على استمرار مدربيها الموسم المقبل بعد الظهور بشكل قوى.

هناك 6 أندية قامت بإسناد مهمة تدريب فريقها لمدرب بصفة مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب بداية من الموسم المقبل، أبرزها الأهلى والزمالك عقب رحيل السويسرى مارسيل كولر والبرتغالى بيسيرو، بينما استقرت أندية بيراميدز وفاركو وبتروجيت والجونة على مدربيها.

ونرصد لكم الأندية بأسماء مدربيهم الموسم المقبل كالتالى :

الأهلى.. عماد النحاس "مدرب مؤقت" وسيتولى المدرب الإسبانى ريفيرا

الزمالك.. أيمن الرمادى "مدرب مؤقت".. تبحث الادارة عن مدرب أجنبى.

بيراميدز.. الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.

المصرى البورسعيدى.. ميمى عبد الرازق "مدرب مؤقت". وتبحث الإدارة عن مدرب جديد.

الاتحاد السكندرى.. مجدى عبد العاطى.

البنك الأهلى.. طارق مصطفى.

سيراميكا.. على ماهر.

الإسماعيلى.. تامر مصطفى.

زد.. حمادة صدقى "مدرب مؤقت" وأحمد سامى يقترب من تولى الفريق الموسم المقبل.

إنبى.. حمزة الجمل.

مودرن سبورت.. الجزائرى عبدالحق بن شيخه.

غزل المحلة.. محمد عودة "مدرب مؤقت" تبحث الادارة عن مدرب للموسم الجديد.

فاركو.. أحمد خطاب.

بتروجيت.. السيد عيد.

الجونة.. علاء عبدالعال.

سموحة.. أحمد عبد العزيز "مدرب مؤقت" وتبحث الإدارة عن مدرب جديد.

طلائع الجيش.. هيثم شعبان.

حرس الحدود.. أحمد عيد عبد الملك.