شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله وعمر كمال يقتربان من العودة لقائمة الأهلي أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الثنائي يحيى عطية الله وعمر كمال عبد الواحد لاعبا الأهلي من العودة إلى قائمة الفريق في مباراة فاركو الأربعاء المقبل، بالجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري بعد تعافيهما من الإصابة، وإعلان جاهزيتهما للمشاركة في المباراة.

وشارك عطية الله وكمال فى ودية الفريق الأول بالنادي الأهلي أمام فريق الشباب مواليد 2005 والتى أقيمت الجمعة الماضي باستاد مختار التتش ليعلنا جاهزيتهما لتدعيم قائمة المارد الأحمر أمام فاركو.

وغاب يحيى عطية الله عن مباريات الأهلى بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، فيما عانى عمر كمال عبد الواحد من كدمة شديدة بالركبة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

فى سياق آخر، رحّب مسئولو النادي الأهلي بانتقال رامي ربيعة لاعب الفريق لنادي العين الإماراتي، ورفضوا مُمارسة أي ضغوط على اللاعب للبقاء مع الفريق بعدما بالغ في شروطه المالية من أجل تجديد عقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتوقفت مفاوضات الأهلي مع ربيعة لتجديد عقده منذ أكثر من أسبوعين بسبب الخلاف الواضح بين عرض الأهلي ومطالب اللاعب للتجديد فإدارة القلعة الحمراء عرضت على ربيعة 18 مليون ثم 20 مليون جنيه سنويًا فيما طلب اللاعب 35 مليون جنيه سنويًا.

ورغم رغبة الأهلي في بقاء ربيعة بسبب حاجة الفريق لمدافعين كما أن رامي أحد أبناء النادي لكن مطالب اللاعب المالية تسببت في تجميد المفاوضات.

وبدأ ربيعة التفاوض مع أندية أخرى خارج مصر بعدما أغلق باب الانتقال لأي ناد داخل مصر، رغم أن بيراميدز قدم له عرضا مُغريا وصل إلى 100 مليون جنيه في موسمين يحصل على 50 مليونا بعد التوقيع مُباشرة، فيما سيحصل على الباقي على عدة دفعات.

وتلقى ربيعة عروض من السعودية والإمارات لكن الأقرب حالياً هو إنتقال اللاعب لنادي العين الإماراتي ويغيب ربيعة عن مباريات الأهلي الأخيرة بسبب إصابة وبعدما إنتهت علاقته بالنادي بشكل شبه رسمي.