شكرا لقرائتكم خبر عن علي أبو العينين يترقب اقتحام قائمة توب 10 فى التصنيف العالمي للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

يترقب البطل المصري الواعد علي أبو العينين ، لاعب وادي دجلة، اقتحام قائمة التوب 10 بالتصنيف العالمي للاسكواش، والذي من المقرر صدوره اليوم عن رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك بعد أدائه المميز خلال البطولات في الموسم الجاري.

من ناحية أخرى، يحسم الاتحاد الدولي للاسكواش آلية المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 المرتقبة، فبراير المقبل، وعدد المشاركين من كل دولة، وذلك بعدما حددت اللجنة الأولمبية الدولية، عدد المشاركين في المنافسات بواقع 16 لاعباً بمنافسات الرجال، ومثلهم بمنافسات السيدات، وهو ما أثار مخاوف من تضاؤل فرص اللاعبين المصريين في المشاركة بالأولمبياد بعدد أكبر.

ويسيطر فراعنة الاسكواش على صدارة التصنيف العالمي في الرجال والسيدات في الوقت الحالي، حيث يحتل مصطفى عسل صدارة تصنيف الرجال، ويليه علي فرج في المركز الثاني، وفي تصنيف السيدات تحتل نوران جوهر الصدارة، وتأتي نور الشربيني في المركز الثاني، ثم هانيا الحمامي في المركز الثالث، وأمينة عرفي في المركز الخامس.

في ذات السياق، كانت البطلة المصرية نور الشربيني، توجت مؤخراً ببطولة العالم للاسكواش، التي أقيمت في شيكاغو الأمريكية خلال مايو الجاري، وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً، بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 4-11, 11-7.

بذلك الفوز حققت نور الشربيني لقبها الثامن ببطولة العالم لتعادل أكبر رقم قياسي في اللعبة، والمدون باسم الماليزية نيكول ديفيد، والتي حصدت 8 بطولات عالم قبل اعتزالها اللعبة.