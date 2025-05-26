شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وفاركو فى دوري nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة فاركو المهمة المحدد لها الأربعاء المقبل، في ختام بطولة الدوري الممتاز، ويتطلع عماد النحاس لتجهيز لاعبي الأهلي فنياً وذهنياً لمواجهة فاركو المرتقبة التي يحتاج فيها الفريق للفوز من أجل الفوز بالدوري رسمياً أو التعادل بشرط آلا يفوز بيراميد على سيراميكا بخمسة أهداف.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم واجه الإسماعيلى وفاز برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك 3-0 اعتباريا ثم تعادل مع بيراميدز 1-1 ثم فاز على بتروجت 3-2 ثم فاز على حرس الحدود بخماسية دون رد ثم فاز على المصري البورسعيدى 4-2 ثم فاز على سيراميكا بهدف دون رد ثم فاز على البنك الاهلى 2-1.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى دوري nile

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وفاركو فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.