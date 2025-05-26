الامارات | انتخابات «الدراجات» 12 يوليو.. وفتح باب الترشح 31 مايو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد الإمارات للدراجات عقد جمعيته العمومية الانتخابية في 12 يوليو المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد، على أن يتم فتح باب الترشح في 31 الجاري، كما أعلن المجلس إتمام لائحة النظام الأساسي واعتمادها من الأندية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم، أول من أمس، بمقر الاتحاد في الشارقة.

وتفصيلاً، عقد مجلس إدارة اتحاد الدراجات جمعيته العمومية لاعتماد لائحة النظام الأساسي، والبت في عدد من القرارات، منها عقد الجمعية العمومية الانتخابية، واعتماد اللائحة وما طرأ عليها من تغييرات عقب موافقة الجمعية العمومية للاتحاد على ما استجد من قرارات، بما يتوافق مع النظام الاسترشادي لصياغة الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية.

حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة، المهندس منصور بوعصيبة، والأمين العام، الدكتور ياسر الدوخي، وعضوا مجلس الإدارة، المهندسة خلود الظاهري، وحارب العلي، ورئيس قسم النزاهة الرياضية بوزارة الرياضة، عبدالله سجواني، ومدير قسم الاتحادات الرياضية في اللجنة الأولمبية الوطنية، بطي العبدولي، إضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية من الأندية، حيث حضر 14 نادياً من أصل 17 نادياً أعضاء الجمعية العمومية.

وقال الدكتور ياسر الدوخي لـ«الإمارات اليوم»: «تم خلال الاجتماع اعتماد 31 مايو الجاري لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية 2025-2028، على أن يستمر لمدة أسبوعين قبل أن يغلق رسمياً في 16 يونيو المقبل، إضافة إلى إصدار القائمة الأولية للمرشحين، وفتح وغلق باب الطعون، وإصدار القائمة النهائية للمرشحين في التاسع من يوليو المقبل، على أن يكون موعد الانتخابات 12 يوليو، وتأتي بعدها الخطوات والإجراءات القانونية، ليتم رسمياً اعتماد وإعلان النتائج النهائية في 24 يوليو».

أبرز البنود في لائحة النظام الأساسي

■■ مجلس الإدارة الجديد يتكون من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة.

■■ يحق لرئيس مجلس الإدارة المنتخب تعيين اثنين من الأعضاء المرشحين، ليكونا ضمن مجلس الإدارة، على أن يتم التصويت بعد ذلك على أربعة مقاعد.