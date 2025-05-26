الامارات | «جوجيتسو الإمارات» يظفر بـ 7 ميداليات في افتتاح بطولة آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهلّ المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، مشاركته في النسخة التاسعة من بطولة آسيا للجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، من 23 إلى 26 الجاري، بأداء مميز توّجه بسبع ميداليات ملونة في اليوم الأول من المنافسات.

ونجح نجوم المنتخب في حصد ميداليتين ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات في نزالات الرجال، ليؤكدوا تفوقهم في أقوى البطولات القارية، وسط مشاركة واسعة من نخبة أبطال آسيا.

وتمكن من تحقيق الذهب كل من ذياب النعيمي بوزن 56 كيلوغراماً، ومحمد علي السويدي بوزن 69 كيلوغراماً، فيما حقق الميداليات الفضية عمر السويدي بوزن 56 كيلوغراماً، وخالد الشحي بوزن 62 كيلوغراماً، وكانت الميداليات البرونزية من نصيب مهدي العولقي بوزن 77 كيلوغراماً، وهزاع القبيسي بوزن 85 كيلوغراماً، وفراج العولقي بوزن 94 كيلوغراماً.

وأعرب الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي، فهد الشامسي، عن اعتزازه بالمستوى الذي أظهره لاعبو المنتخب، قائلاً إن ما يحققه المنتخب من إنجازات يعكس الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، التي وفّرت كل مقومات النجاح.