الامارات | «سباق دلما» للمحامل الشراعية ينطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات النسخة الثامنة من سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ضمن مهرجان دلما التاريخي، بمشاركة 110 محامل من مختلف إمارات الدولة، وعلى متنها أكثر من 3000 بحار.

ويُقام السباق بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وينطلق من جزيرة دلما التاريخية مروراً بعدد من الجزر، وصولاً إلى شاطئ مدينة المرفأ في منطقة الظفرة، لمسافة تتجاوز 68 ميلاً بحرياً (125 كيلومتراً)، محاكياً خطوط الملاحة القديمة التي تعكس التراث البحري العريق لدولة الإمارات.

ويُعدّ السباق الأطول والأغلى والأقوى في المنطقة، حيث تبلغ قيمة جوائزه نحو 30 مليون درهم، يحصل الفائز بالمركز الأول على مليون و300 ألف درهم وسيارة، فيما ينال صاحب المركز الثاني مليون درهم وسيارة، وصاحب المركز الثالث 800 ألف درهم وسيارة، إلى جانب جوائز مالية لبقية الفائزين.