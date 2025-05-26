الامارات | مجموعة قوية للمنتخب في كأس العرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب لكرة القدم - قطر 2025، عن وجود المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة القوية، التي تضم منتخبَي مصر والأردن إضافة إلى الفائز من المباراة التأهيلية التي تجمع منتخبي الكويت وموريتانيا، جاء ذلك خلال حفل القرعة الذي أقيم، أمس، في العاصمة القطرية الدوحة.

وضمت المجموعة الأولى قطر وتونس والمنتخب المتأهل من مباراة سورية مع جنوب السودان، والمتأهل من مباراة فلسطين مع ليبيا، فيما ضمت الثانية المغرب والسعودية والمتأهل من عمان مع الصومال، والمتأهل من اليمن وجزر القمر، أمّا المجموعة الرابعة فضمت الجزائر والعراق والمنتخب المتأهل من مباراة البحرين مع جيبوتي، والمتأهل من مباراة لبنان مع السودان.