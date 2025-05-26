الامارات | بوهندي: أسماء كبيرة مرشحة لخلافة «القيصر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عضو شركة كرة القدم بنادي الشارقة، جمال بوهندي، إن ملف المدرب الجديد للشارقة سيحسم قريباً، ليكون خلفاً للمدرب الروماني، أولاريو كوزمين «القيصر»، الذي انتقل إلى تدريب المنتخب.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هناك أسماء كبيرة لمدربين عملوا في المنطقة (من دون أن يسميهم) لخلافة كوزمين، وإدارة النادي تعمل حالياً على حسم موضوع المدرب الجديد لبدء الإعداد للموسم الجديد».

وأشار بوهندي إلى أن «الفريق اختتم الموسم بشكل مميز بالفوز الكبير على الوصل بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين واحتلال المركز الثاني»، مؤكداً أن «المباراة كانت خير وداعٍ للمدرب كوزمين، قبل تسلمه مهام عمله الجديد مدرباً للمنتخب».