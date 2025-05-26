الامارات | شباب الأهلي يزف درع الدوري إلى دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ‏رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، «فرسان دبي» بطلاً لدرع دوري أدنوك للمحترفين للمرة التاسعة في تاريخه، عقب فوزه على الجزيرة 2-1 في الجولة الأخيرة من البطولة التي أقيمت أمس، على استاد محمد بن زايد.

ومع صافرة نهاية المباراة، انطلقت احتفالات لاعبي شباب الأهلي داخل أرضية الملعب وسط فرحة عارمة للجمهور، الذي زحف إلى العاصمة أبوظبي للمشاركة في تتويج «فرسان دبي»، الذي دوّن اسمه في تاريخ كرة القدم الإماراتية بعدما بات أول فريق يتوّج بأربعة ألقاب في موسم واحد، بعدما فاز بلقب الدوري وكأس رئيس الدولة، وكأس السوبر، إلى جانب درع السوبر الإماراتي - القطري. ونجح شباب الأهلي في إنهاء البطولة بالصدارة برصيد 63 نقطة جمعها من الفوز في 19 مباراة والتعادل في ست، وخسارة مباراة واحدة فقط.

وفي مباراة الأمس، فاجأ الجزيرة ضيفه بعرض قوي في الشوط الأول، ليتقدم في وقت مبكر عن طريق برونو أوليفيرا، بعد عرضية مثالية تلقاها من عبدالله رمضان ليُكملها في المرمى «5»، لكن شباب الأهلي عاد في الشوط الثاني بأداء عالي المستوى، مدركاً التعادل من ضربة جزاء نفذها لوكا ميليفوغيفيتش «54»، وبعدها تمكن مؤنس دبور من تسجيل هدف التقدم لمصلحة «فرسان دبي» من كرة ثابتة، وزّعها كارتابيا ليحولها مؤنس برأسه في المرمى «62».

. شباب الأهلي أول فريق يُتوّج بـ4 ألقاب في موسم واحد.