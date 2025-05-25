الامارات | كأس العرب: القرعة تضع مصر والإردن والامارات معاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة كأس العرب للمنتخبات في كرة القدم المقررة بين 1 و18 ديسمبر المقبل في الدوحة عن مجموعة قوية ضمت مصر والاردن والامارات معا.

وضمّت المجموعة الثالثة أيضا الى جانب مصر والأردن والإمارات، الفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا في التصفيات.

في المقابل، جاءت المجموعة الرابعة قوية ايضا بضمها الجزائر حاملة اللقب والعراق والفائز من مباراة البحرين وجيبوتي، إضافة الى الفائز من مباراة لبنان والسودان.

وجاءت قطر المضيفة الى جانب تونس وصيفة النسخة الماضية والفائز بين سوريا وجنوب السودان والفائز بين فلسطين وليبيا.

اما المجموعة الثانية فأوقعت المغرب برفقة السعودية إضافة الى الفائز بين عمان والصومال، والفائز بين اليمن وجزر القمر.

وتقام مباريات كأس العرب على الملاعب الستة التي استضافت كأس العالم 2022، فيحتضن ملعب البيت المباراة الافتتاحية واستاد لوسيل الشهير المواجهة النهائية في 18 ديسمبر وهو التاريخ نفسه الذي شهد تتويج الأرجنتين بلقبها المونديالي الثالث على حساب فرنسا بركلات الترجيح في النهائي امام 89 ألف متفرج.

وقسمت المنتخبات على أربعة مستويات فجاءت قطر المضيفة والجزائر حاملة اللقب ومصر والمغرب في المستوى الاول، والثاني تونس وصيفة النسخة الماضية والسعودية والعراق والاردن، اما الثالث فعُرف منه الإمارات فقط بانتظار تحديد المنتخبات الباقية، والرابع ايضا.

واعتُمد على التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر في الثالث من أبريل 2025 لتحديد المستويات.

وتُحسم هوية المنتخبات السبعة من التصفيات التي ستجرى بنظام المباراة الواحدة في 25 و26 نوفمبر في الدوحة.

وأحرز المنتخب الجزائري لقب النسخة الماضية في الدوحة التي تستضيف النسخ الثلاث المقبلة ايضا (2025، 2029 و2033)، في عام 2021 بفوزه على نظيره التونسي في النهائي بعد التمديد 2-0.

ويُعد المنتخب العراقي الاكثر تتويجا بالمسابقة مع 4 ألقاب (1964، 1966، 1985 و1988)، تتبعه السعودية مع لقبين (1998 و2002)، بينما حصدت كل من مصر (1992) وتونس (1963) والمغرب (2012) والجزائر (2021) اللقب مرة واحدة.

القرعة كاملة:

المجموعة الأولى: قطر، تونس، الفائز بين سوريا وجنوب السودان، الفائز بين فلسطين وليبيا.

المجموعة الثانية: المغرب، السعودية، الفائز بين عمان والصومال، والفائز بين اليمن وجزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر، الاردن، الإمارات والفائز بين الكويت وموريتانيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، الفائز بين البحرين وجيبوتي، والفائز بين لبنان والسودان.