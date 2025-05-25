الامارات | كوزمين: تنتظرني مسؤولية كبيرة.. وتعديلات بسيطة على قائمة المنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدرب الروماني أولاريو كوزمين الذي سيباشر مهامه رسمياً مدرباً للمنتخب الوطني اعتباراً من التجمع المرتقب الثلاثاء المقبل، إن القائمة الجديدة للمنتخب ستضم العناصر السابقة نفسها مع بعض التعديلات البسيطة التي تتطلبها المرحلة المقبلة للمنتخب استعداداً لمباراتيه أمام منتخبي أوزبكستان وقيرغيزستان يومي الخامس والعاشر من يونيو المقبل على التوالي وذلك ضمن الجولتين التاسعة في الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأضاف كوزمين في تصريحات صحافية: «سأبدأ رحلة جديدة مع المنتخب بالصعوبة نفسها التي واجهتها في الفترة الماضية مع الشارقة، والمسؤولية ستكون كبيرة جداً، لكن أتمنى تأدية واجبي كما فعلت خلال السنوات الماضية مع الشارقة».

وتابع كوزمين عقب مباراة الشارقة والوصل أمس ضمن الجولة الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين: «بالتأكيد فقد كانت مباراة الشارقة أمام الوصل آخر مهمة لي مع النادي وأعتز كثيرا بالفترة التي قضيتها مدربا للشارقة وهذه سنة الحياة في الانتقال إلى مكان آخر وهو تدريب منتخب الامارات».

يذكر أن مهمة كوزمين مع الشارقة انتهت اليوم الأحد، بعدما قاد الفريق للمركز الثاني في الدوري، والفوز بلقب «دوري أبطال آسيا 2».