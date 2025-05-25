الامارات | بوهندي: ملف مدرب الشارقة سيحسم قريباً.. وأسماء كبيرة مرشحة لخلافة كوزمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عضو شركة كرة القدم بنادي الشارقة جمال بوهندي إن ملف المدرب الجديد للشارقة سيحسم قريباً، ليكون خلفاً للمدرب الروماني أولاريو كوزمين الذي انتقل لتدريب المنتخب.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هناك اسماء كبيرة لمدربين عملوا في المنطقة (دون أن يسميهم) لخلافة كوزمين، وإدارة النادي تعمل حاليا على حسم موضوع المدرب الجديد لبدء الإعداد الموسم الجديد».

وأشار بوهندي إلى أن «الفريق اختتم الموسم بشكل مميز بالفوز الكبير على الوصل بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين واحتلال المركز الثاني»، مؤكدا أن «المباراة كانت خير وداع للمدرب كوزمين قبل تسلمه مهامه عمله الجديد مدربا للمنتخب».