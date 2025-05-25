الامارات | محمد صلاح يحقق جائزة الحذاء الذهبي في «البريميرليغ» للمرة الرابعة في تاريخه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى ليفربول مسيرته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالتعادل 1 - 1 مع ضيفه كريستال بالاس، اليوم الأحد، في المرحلة الـ38 (الأخيرة) للمسابقة.

وبادر كريستال بالاس بالتسجيل عن طريق اسماعيلا سار مبكرا في الدقيقة التاسعة، وتضاعفت معاناة ليفربول، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الهولندي ريان جرافينبيرخ في الدقيقة 68.

ورغم النقص العددي، خطف ليفربول هدف التعادل عن طريق نجمه الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 85، ليحصل على جائزة هداف المسابقة هذا الموسم للمرة الرابعة في مسيرته بالملاعب البريطانية، بعدما سجل 29 هدفا بفارق 6 أهداف أمام السويدي أليكسندر إيزاك، صاحب المركز الثاني، لاعب نيوكاسل.

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025، كما حصد جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي، كما توج الفرعون المصري بجائزة أفضل صانع أهداف في البريميرليغ.

وتقاسم صلاح الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بالجائزة المرموقة مع النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، مهاجم أرسنال السابق، الذي فاز بالجائزة 4 مرات أيضا.

ورفع صلاح رصيده من المساهمات التهديفية إلى 47 مساهمة تهديفية في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي، ليعادل الدولي المصري إنجاز آلان شيرار وآندي كول.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول، الذي حسم تتويجه باللقب للمرة الـ20 في تاريخه، إلى 84 نقطة في الصدارة، بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني عشر.