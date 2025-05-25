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الامارات | مانشستر سيتي يهزم فولهام ويضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا

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وكالات 0 تبليغ

  • الامارات | مانشستر سيتي يهزم فولهام ويضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا 1/2
  • الامارات | مانشستر سيتي يهزم فولهام ويضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مانشستر سيتي موسمه المخيب للآمال في الممتاز لكرة القدم بالتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه 2-صفر على فولهام اليوم الأحد.

بهذا الفوز، احتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 71 نقطة من 38 مباراة، وهي المرة الأولى التي ينهي فيها الموسم خارج أول مركزين منذ موسم 2016-2017. أما فولهام، فتراجع إلى المركز 12 برصيد 48 نقطة.

وافتتح سيتي التسجيل في الدقيقة 21 عندما حول بيرند لينو حارس مرمى فولهام الكرة باتجاه إيلكاي جوندوجان الذي وضعها بطريقة بهلوانية داخل الشباك بعد اصطدامها بالعارضة.

وضاعف سيتي تقدمه عندما ارتكب ساسا لوكيتش خطأ ضد جوندوجان داخل منطقة الجزاء حصل سيتي على إثرها على ركلة جزاء سجلها إرلينج هالاند محرزا هدفه 22 في الدوري هذا الموسم.

وشارك كيفن دي بروين بديلا في الدقائق الخمس الأخيرة في مباراته الأخيرة مع الفريق.

وتأهلت أندية مانشستر سيتي وتشيلسي ونيوكاسل لبطولة في الموسم المقبل بجانب وأرسنال، فيما يلعب أستون فيلا بالدوري الأوروبي، ونوتنغهام فورست بدوري المؤتمر الأوروبي.

وفاز مانشستر سيتي 2 - صفر على مضيفه فولهام، وتغلب على مضيفه نوتنغهام فورست 1 - صفر، وإيفرتون على مضيفه نيوكاسل بالنتيجة ذاتها، فيما أسقط مانشستر يونايتد ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2 - صفر، وذلك في المرحلة الـ38 (الأخيرة) للمسابقة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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