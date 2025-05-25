الامارات | الشارقة والوحدة في «النخبة».. والوصل يكتفي بـ«آسيا 2»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز الشارقة والوحدة مقعديهما في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة في الموسم المقبل، إلى جانب شباب الأهلي بطل الدوري، فيما سيُشارك الوصل في "دوري أبطال آسيا 2".

ونجح الشارقة في تحقيق انتصار كبير على الوصل 4-1، في المباراة الختامية لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم التي جمعتهما اليوم الأحد في الإمارة الباسمة، ليحافظ "الملك" على المركز الثاني في الترتيب العام لجدول المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة، ضامناً خوض مباراة السوبر في الموسم المقبل أمام شباب الأهلي "بطل الدوري والكأس"، إلى جانب حصوله على المكافأة المالية المخصصة للوصيف البالغ قيمتها 35 مليون درهم، في حين تجمد رصيد الوصل عند 46 نقطة في المركز الرابع.

وبعد شوط أول سلبي تمكن الشارقة من تسجيل الهدف الأول عن طريق كايو لوكاس من ضربة جزاء تسبب فيها لوان بيريرا بعد عرقلته داخل الصندوق من جانب سالم العزيزي الذي تعرض لبطاقة حمراء "53".

وعاد كايو لوكاس بعدها بثلاث دقائق ليُسجل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، من تسديدة أطلقها من خارج الصندوق خدعت حارس الوصل واستقرت على يساره.

ووسع بيريرا الفارق من جديد لمصلحة الملك الشرقاوي، من خطأ للمدافع أليكسيس بيريز ليضع الكرة في الشباك "65".

واختتم عثمان كامارا أهداف فريقه بعد تمريرة عادل تاعرابت والتي وضعته في مواجهة مع حارس الوصل، ليضعها من بين قدميه، قبل أن تعود تقنية الفار وتصدق على شرعية الهدف، "83".

بينما جاء هدف الوصل الوحيد من نيران صديقة عبر المدافع شاهين عبدالرحمن الذي حاول إبعاد تسديدة خيمينيز لكنه أكملها في المرمى "68".

وعلى استاد خالد بن محمد في الشارقة، خدم الوحدة نفسه بنفسه، وحقق انتصاراً مستحقاً على مضيفه البطائح 3-1، لينتزع "أصحاب السعادة" المركز الثالث برصيد 48 نقطة، ويحصل على جائزة مالية قدرها 25 مليون درهم، بينما تجمد رصيد عند 27 نقطة في المركز الـ 11.

وافتتح الإيراني أحمد نورالله التسجيل للوحدة بعد 11 دقيقة فقط من البداية، من تسديدة صاروخية من على حافة الصندوق، سكنت على يسار الحارس.

وبعدها تمكن السوري عمر خربين من تسجيل هدف التعزيز لمصلحة فريقه من ضربة جزاء، تحصل عليها كيفن أجوديلو "21".

ونجح ألفارو دي أوليفيرا من تقليص الفارق بعد عرضية من عزيز جانييف، سددها مباشرة لتسكن على يسار الحارس، راشد علي "23".

ولكن أحمد نورالله عاد ليُضيف الهدف الشخصي الثاني له والثالث للوحدة من متابعة لكرة مرتدة من يدي حارس البطائح أكملها في المرمى "43".