نهضة بركان المغربي بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: فاز فريق نهضة بركان بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد تعادله في إياب الدور النهائي الذي جمعه بفريق سيمبا التتزاني بهدف لمثله، على أرضية ملعب أمان بزنجبار.

وسجّل للفريق التنزاني لاعبه جوشوا موتالي في الدقيقة 17، بينما عدل للفريق المغربي سومايلا سيديبي، في آخر أنفاس المواجهة، علما أن فريق سيمبا لعب منقوصا منذ الدقيقة 50، بعد طرد لاعبه يوسف كاغوما.

وكان الفريق المغربي قد انتصر في لقاء الذهاب، على أرضية الملعب البلدي بمدينة بركان بنتيجة هدفين دون رد.

وسبق للفريق المغربي أن توج بهذه المسابقة في مناسبتين سابقتين، سنتي 2020 و2022،

وسيلعب الموسم المقبل في بطولة إفريقيا للأندية البطلة، باعتباره فائزا ببطولة المغرب للموسم الحالي، وهو الفوز الأول في تاريخه على مستوى البطولة المغربية.

في غضون ذلك ، بعث الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى أعضاء نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم، وذلك بمناسبة تتويج الفريق بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لموسم 2024-2025.

وأعرب الملك محمد السادس في هذه البرقية عن أحر عبارات التهنئة لنادي النهضة الرياضية البركانية بمناسبة هذا التتويج القاري.

ومما جاء في البرقية الملكية "وإننا لنبارك لكم بكل اعتزاز هذا التتويج الإفريقي، الثالث من نوعه لناديكم المتألق، والذي جددتم من خلاله التأكيد على مثال الفريق المحترف، المتشبع بالروح الرياضية والتنافسية العالية، والحريص على مواكبة الإنجازات القارية لنخبة أنديتنا الوطنية العتيدة، وعلى الإسهام في استمرارية إشعاع رفعة وسمعة كرة القدم المغربية قاريا ودوليا".

وأضاف الملك محمد السادس: "وإذ ننوه بحسكم الوطني المتقد وبأدائكم الرياضي المشرف، ورفعكم لراية وطننا الغالي خفاقة عالية، لنرجو لكم موصول التوفيق في مشواركم الكروي لتحقيق المزيد من الألقاب، مشمولين بسابغ عطفنا ورضانا".