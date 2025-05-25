جائزة بريطانيا الكبرى: انسحاب كوارتارارو يهدي بيتسيكي انتصاره الرابع

الرياص - اسماء السيد - سيلفرستون : أحرز الإيطالي ماركو بيتسيكي (أبريليا) الانتصار الرابع خلال مسيرته في فئة موتو جي بي بانهائه جائزة بريطانيا الكبرى، الجولة السابعة من بطولة العالم للدراجات النارية الأحد على حلبة سيلفرستون في المركز الأول، مستفيدا من انسحاب الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) بسبب عطل ميكانيكي.

وبعدما كان صاحب القطب الأول عند الانطلاق، بدا كوارتارارو، بطل العالم لعام 2021، في طريقه لفوزه الأول منذ حزيران/يونيو 2022 في جائزة ألمانيا بعدما وصل إلى منتصف سباق الأحد وهو في الصدارة بفارق قرابة 5 ثوان عن أقرب ملاحقيه، لكن عطلا ميكانيكيا في دراجة "واي زي آر أم 1" أجبره على الانسحاب في اللفة 12 من أصل 17 تكون منها السباق.

واستفاد بيتسيكي من ذلك كي يتصدر سباقا توقف بعد أقل من ثلاث لفات على بدايته وأعيد انطلاقه بسبب وجود زيت على المسار، في طريقه لتحقيق فوزه الأول منذ جائزة الهند الكبرى في 24 أيلول/سبتمبر 2023 والرابع في مسيرة الإيطالي البالغ 26 عاما.

وتجاوز بيتسيكي خط النهاية أمام الفرنسي الآخر يوهان زاركو (هوندا أل سي آر) ومتصدر الترتيب العام الإسباني مارك ماركيس (دوكاتي)، محققا انجازا رائعا كونه انطلق من المركز الحادي عشر لسباق حل فيه الإيطالي فرانكو موربيديلي (دوكاتي في آر 46) وأليكس ماركيس (دوكاتي غريزيني)، الشقيق الأصغر لمارك، في المركزين الرابع والخامس تواليا.