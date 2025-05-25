الامارات | قهرن برشلونة.. نواعم أرسنال بطلات دوري أبطال أوروبا (الفيديو)

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قهرن برشلونة.. نواعم أرسنال بطلات دوري أبطال أوروبا (الفيديو) والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق أرسنال الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات بعد فوزه على برشلونة الإسباني 1-0، السبت، على ملعب "جوزيه ألفالادي" في البرتغال.
وسجل هدف أرسنال اللاعبة السويدية ستينا بلاكستينيوس في الدقيقة الـ74، وحصلت على جائزة أفضل لاعبة في المباراة.
يذكر أن أرسنال انتزع اللقب من برشلونة الذي يمتلك ثلاثة ألقاب في تاريخه منها اثنين على التوالي في الموسمين الماضيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App