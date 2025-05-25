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الامارات | قهرن برشلونة.. نواعم أرسنال بطلات دوري أبطال أوروبا (الفيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • الامارات | قهرن برشلونة.. نواعم أرسنال بطلات دوري أبطال أوروبا (الفيديو) 1/2
  • الامارات | قهرن برشلونة.. نواعم أرسنال بطلات دوري أبطال أوروبا (الفيديو) 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق أرسنال الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات بعد فوزه على برشلونة الإسباني 1-0، السبت، على ملعب "جوزيه ألفالادي" في البرتغال.

وسجل هدف أرسنال اللاعبة السويدية ستينا بلاكستينيوس في الدقيقة الـ74، وحصلت على جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

 

يذكر أن أرسنال انتزع اللقب من برشلونة الذي يمتلك ثلاثة ألقاب في تاريخه منها اثنين على التوالي في الموسمين الماضيين.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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