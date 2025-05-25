الأفضل في البريميرليغ: ما هي إنجازات صلاح التاريخية في الملاعب الأوروبية؟

الرياص - اسماء السيد - حقق اللاعب المصري محمد صلاح، إنجازاً جديداً في مسيرته الرياضية، وفاز بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن قاد فريقه ليفربول إلى لقبه العشرين في تاريخ البريميرليغ.

كما فاز صلاح، بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي، المقدمة من رابطة كتّاب كرة القدم الإنجليزية عن موسم 2024 - 2025، للمرة الثالثة في تاريخه، يوم الخميس، بعد الفوز بها في 2018 و2022.

ونشر صلاح تدوينة على منصة إكس، قال فيها: "شرف عظيم لي الفوز بهذه الجائزة للمرة الثالثة".

It’s an honour to win this award a third time. pic.twitter.com/SRLqmYhRt4 — Mohamed Salah (@MoSalah) May 23, 2025

وقدم صلاح، 32 عاماً، أداءاً استثنائياً هذا الموسم وأحرز 33 هدفا في كل المسابقات، منها 28 هدفاً في الدوري الإنجليزي، مما يجعله الأقرب أيضاً للفوز بالحذاء الذهبي كهداف الدوري ، ويتفوق على أقرب منافسيه بخمسة أهداف، كما ساهم في 18 هدفاً أخرى من خلال تمريراته الحاسمة.

وجاء اختيار صلاح، مطلع هذا الشهر، كأفضل لاعب بحسب جمعية المحررين الرياضيين، بعد ضمانه نحو 90 بالمئة من الأصوات، وهو أكبر فارق يحققه لاعب هذا القرن.

وتُحسم جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد دمج أصوات الجماهير مع لجنة من خبراء كرة القدم.

وأحرز صلاح هذه الجائزة من قبل في موسم 2017-2018، ليصبح خامس لاعب في النظام الحديث للبريميرليغ المكون من 38 مباراة، يفوز بها مرتين بعد الفرنسي تييري هنري، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الصربي نيمانيا فيديتش والبلجيكي كيفن دي بروين.

وكان المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، زميل صلاح في ليفربول، آخر لاعب من خارج تشكيلة سيتي يحرز الجائزة في موسم 2019.

وقال حساب على منصة إكس يحمل اسم "الدوري الإنجليزي"، ويتابعه 2.3 مليون شخص، بأن أساطير كرة القدم الإنجليزية اتفقوا على أن محمد صلاح، هو الأفضل هذا العام، ونشر: "أفضل لاعب في البريميرليغ هذا الموسم؟ ــ غاري نيفيل:" محمد صلاح." ــ جيمي كاراغر:" محمد صلاح."

محطم الأرقام القياسية

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خاض محمد صلاح 36 مباراة في الدوري هذا الموسم، وساهم بمعدل هدف كل 66 دقيقة، حيث صنع 26 فرصة كبيرة، وحقق دقة تسديد بلغت 63 في المئة، مع نسبة تحويل للفرص الكبرى بلغت 54 في المئة.

وسجل صلاح رقماً قياسياً في عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة مجتمعة في موسم واحد بالنظام الحديث للدوري، ويحتاج إلى هدف واحد فقط ليحطم الرقم القياسي الإجمالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يحمله آلان شيرار وأندرو كول، وكلاهما وصل إلى 47 هدفا في 42 مباراة.

كما حقق تقدماً هاماً في قائمة الهدافين التاريخيين لفريق ليفربول، ووصل إلى المركز الثالث بإجمالي 244 هدفاً.

ولم يترك أيضا قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، وأنهى هذا الموسم في المركز الخامس برصيد 185 هدفاً، خلف شيرر المتصدر بـ 260 هدفاً، وهاري كين برصيد 213 هدفاً، وواين روني 208 هدفاً، وأندي كول 187 هدفاً، وكان صلاج قد بدأ الموسم في المركز الحادي عشر.

وأصبح صلاح اللاعب الأجنبي الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، وحطم رقم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو 184 هدفاً، بينما يحتل الآن المركز الرابع بين أكثر اللاعبين الأجانب إحرازاً للأهداف وتقديماً تمريرات حاسمة، على مر العصور.

وهناك رقم هام أيضا حققه صلاح على مستوى القيمة المالية، وأصبح ثاني أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي، بعد تجديد عقده لمدة عامين، خلف لاعب مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، ويحصل صلاح في الأسبوع على 400 ألف إسترليني، وفي العام 20 مليوناً و800 ألف استرليني.

وعلق حساب باسم راشد على منصة إكس، قائلاً: "تخيل جناح ويتوّج هداف البريميرليغ 4 مرات! ومرتين يتصدر التهديف والصناعة في نفس الموسم!، والله أرقام صلاح مظلومة، ما أخذت التقدير اللي تستحقه..ملك البريميرليغ بدون منازع ."

الحذاء الذهبي الأوروبي

سوف يختتم صلاح مع فريقه مباريات الدوري يوم الأحد، بلقاء حامل لقب الكأس كريستال بالاس، ويأمل في تحقيق رقم قياسي جديد في المساهمات التهديفية حيث يتأخر بفارق تمريرتين حاسمتين عن الرقم القياسي المسجل باسم الفرنسي هنري والبلجيكي دي بروين.

ويأمل عشاق صلاح أن يتمكن من تسجيل الأهداف يوم الأحد، ليحرز جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، التي تُمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

ويحتل نجم منتخب مصر المركز الثالث في ترتيب السباق برصيد 56 نقطة، خلف الفرنسي كيليان مبابي، 58 نقطة، والسويدي فيكتور جيوكيريس، 58.5 نقطة.

ونجح ليفربول هذا الموسم، مع مدربه الجديد الهولندي أرنه سلوت، الذي خلف الألماني يورغن كلوب، في إنهاء سيطرة مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا، على لقب الدوري في المواسم الأربعة الأخيرة.

تفاعل مصري عربي

تفاعلت جماهير كرة القدم المصرية والعربية أجمع مع فوز محمد صلاح بالجائزة، وكان هناك اهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مستخدم يدعى سلطان على منصة إكس: "لاعب الموسم في البريميرليغ 2025، لاعب الموسم في البريميرليغ من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية 2025، فخر العرب الأسطورة محمد صلاح."

وتوقع حساب آخر على إكس، أن يفوز صلاح بجائزة أخرى هذا العام، وكتب: "محمد صلاح يضم جائزة جديدة إلى جعبته بعدما مُنح بشكل مستحق تماماً جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ الآن، وبعد جائزة الكتاب الإنجليز، ورابطة البريميرليغ، يتبقى له جائزة اللاعبين المحترفين .. نعم تلك الجائزة ذات الكأس المميز."

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، كلاً من لاعب وسط ليفربول الهولندي راين خرافنبرخ، لاعب وسط أرسنال ديكلان رايس، مورغان غيبس-وايت لاعب وسط نوتنغهام فوريست، مهاجم نيوكاسل السويدي ألكسندر إيزاك، نجم برنتفورد الكاميروني براين مبويمي ومهاجم نوتنغهام النيوزيلندي المخضرم كريس وود.