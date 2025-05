الأفضل في البريميرليغ: ما هي إنجازات صلاح التاريخية في الملاعب الأوروبية؟

الرياص - اسماء السيد - حقق اللاعب المصري محمد صلاح، إنجازاً جديداً في مسيرته الرياضية، وفاز بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن قاد فريقه ليفربول إلى لقبه العشرين في تاريخ البريميرليغ.

كما فاز صلاح، بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي، المقدمة من رابطة كتّاب كرة القدم الإنجليزية عن موسم 2024 - 2025، للمرة الثالثة في تاريخه، يوم الخميس، بعد الفوز بها في 2018 و2022.

ونشر صلاح تدوينة على منصة إكس، قال فيها: "شرف عظيم لي الفوز بهذه الجائزة للمرة الثالثة".

It’s an honour to win this award a third time. pic.twitter.com/SRLqmYhRt4