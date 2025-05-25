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الامارات | ليفاندوفسكي وتشيزني يتبادلان اللكمات في تدريب برشلونة (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • الامارات | ليفاندوفسكي وتشيزني يتبادلان اللكمات في تدريب برشلونة (فيديو) 1/2
  • الامارات | ليفاندوفسكي وتشيزني يتبادلان اللكمات في تدريب برشلونة (فيديو) 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت الكاميرات شجاراً غريباً بين البولندي روبرت ليفاندوفسكي ومواطنه حارس المرمى تشيزني خلال تدريبات برشلونة استعداداً لمواجهة أتلتيك بلباو في الجولة الأخيرة من المقررة اليوم الأحد (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

 

وتبادل اللاعبان اللكمات وأسقط كل منهما الآخر أرضاً في مشهد نادر تبين لاحقاً أنه على سبيل المزاح وكأنهما بحثا عن مشهد سينمائي.

 يذكر أن برشلونة سيتوج بلقب الدوري الإسباني الليلة بعدما كان قد حسمه مبكراً قبل جولتين من النهاية لاسيما أنه يتفوق برصيد 85 نقطة بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي .

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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