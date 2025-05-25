الامارات | عبدالله التميمي: النصر سيعود إلى منصات التتويج بشرط واحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال حارس مرمى فريق النصر عبدالله التميمي أن "العميد" سيعود إلى منصات التتويج بشرط واحد فقط وهو وقفة الجميع إذ يجب أن يتحد كل النصراوية، ويكون الكل يدا واحدة، على حد تعبيره.

وأضح لـ "الإمارات اليوم": "قادرون على العودة، لا يوجد أحد راض عن نتائج العميد هذا الموسم في متوسط الترتيب، لأن النصر دائما يجب أن يكون في منصات التتويج، ونتمنى التوفيق لمجلس الإدارة الجديد في قراراته".

وشدد التميمي على أن النصر عانى في مباراته أمام العين في الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين الجمعة، والتي خسرها 0-2، بسبب الغيابات الكثيرة في صفوفه إضافة إلى البداية السيئة في المباراة، مشيراً إلى أن "العميد" لم يكن موجوداً في أول 30 دقيقة من الشوط الأول ما أعطى الأفضلية لفريق العين في استغلال الموقف.

وعاد التميمي للظهور في قائمة الفريق نتيجة لغياب أحمد شامبيه الحارس الأساسي، وخاض مع فريقه هذا الموسم 7 مباريات، بسبب تعرضه لإصابة أبعدته كثيراً عن الفريق منتصف الموسم، وخلال مباراة النصر تسبب الحارس في ركلة جزاء نتيجة عرقلة مهاجم العين لابا كودجو، عقب العودة إلى تقنية "الفيديو".

وأضاف: "موسمنا انتهى بمباراة العين، وحاولنا إسعاد الجمهور بالفوز وتحقيق 3 نقاط، عانينا من غيابات كثيرة، بالتأكيد ليست عذراً للخسارة، كنا نطمح أن نظهر بشكل أفضل في الموسم الحالي، ونعتذر للجمهور الذي دائما ما يكون خلف العميد في كل مباراة، ونوعدهم بمحاولة تصحيح الأمور في الموسم المقبل، كان الطموح أكبر فزنا بلقب هذا الموسم، وكان الهدف والطموح أكبر من ذلك وعلينا جميعا يحمل المسؤولية وتصحيح الأوضاع الموسم المقبل".