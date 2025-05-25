الامارات | ريال مدريد يعلن تعيين تشابي ألونسو حتى 2028

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن ريال مدريد المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد تعيين تشابي ألونسو مدربا جديدا للفريق ليعود إلى ملعب سانتياجو برنابيو حيث قضى ستة مواسم كلاعب وفاز بالعديد من الألقاب.

ووقع الإسباني ألونسو (43 عاما) عقدا لمدة ثلاث سنوات حتى يونيو حزيران 2028 ويخلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي كانت آخر مبارياته مع الفريق أمس السبت.

كان ألونسو مدربا لباير ليفركوزن وأكد رحيله عن الفريق الألماني هذا الشهر.

تولى ألونسو تدريب ليفركوزن في أكتوبر تشرين الأول 2022 وقاده إلى تحقيق الثنائية المحلية الموسم الماضي إذ فاز الفريق بأول ألقابه في الدوري الألماني من دون تكبد أي خسارة. كما فاز بكأس ألمانيا وبلغ نهائي الدوري الأوروبي.

كان عقد ألونسو مع ليفركوزن يمتد حتى عام 2026 لكن النادي أعلن الموافقة على رغبته في فسخ العقد بنهاية الموسم.

سيتم تقديم ألونسو مدربا لريال مدريد غدا الاثنين وسيتولى مسؤولية الفريق قبل انطلاق كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الشهر المقبل.