بطولة اسبانيا: أسطورة ريال مدريد ألونسو يعود الى النادي الملكي مدربا جديدا

الرياص - اسماء السيد - مدريد : عُيّن شابي ألونسو الأحد مدربا جديدا لريال مدريد، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، وسيتولى الإسباني المسؤولية اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو المقبل ويقود النادي الملكي في مونديال الأندية في الولايات المتحدة.

وأعلن ريال مدريد في بيان: "سيتولى شابي ألونسو تدريب ريال مدريد للمواسم الثلاثة المقبلة، من الأول من حزيران/يونيو 2025 إلى 30 حزيران/يونيو 2028".

وتوصل ريال مدريد إلى اتفاق مع لاعب خط وسطه الدولي السابق ألونسو الذي ارتبط اسمه به منذ أشهر، لخلافة الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي المنتقل الى تدريب المنتخب البرازيلي.

وغادر ألونسو، البالغ من العمر 43 عامًا، نادي باير ليفركوزن الألماني بنهاية موسم الدوري الألماني بعد أن احتل المركز الثاني.

وأضاف بيان النادي الملكي: "ألونسو أحد أكبر أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية. لقد ارتدى قميصنا في 236 مباراة بين عامي 2009 و2014. وخلال تلك الفترة، فاز بستة ألقاب".

وسيتم تقديم ألونسو رسميًا ظهر الاثنين.

قاد المدرب الإسباني ليفركوزن لتحقيق ثنائية الدوري والكأس المحليين في موسم 2023 2024، حيث حافظ فريقه على سجله خاليا من الهزائم في الدوري، مما جعله هدفا لكبار أندية أوروبا.

وكان لدى المدرب الباسكي ألونسو اتفاق مع ليفركوزن يسمح له بالرحيل إذا أراد أحد أنديته السابقة، ريال مدريد وليفربول الانكليزي وبايرن ميونيخ الالماني، التعاقد معه.

وخاض ريال مدريد بقيادة أنشيلوتي موسما مخيبا للآمال، حيث فاز بالكأس السوبر الأوروبية وكأس الإنتركونتيننتال، لكنه عانى من خروج مدو من ربع نهائي المسابقة المحببة لديه دوري أبطال أوروبا (15 لقبا) على يد أرسنال حيث فقد لقبه.

وتنازل ريال مدريد عن لقبيه في الدوري والكاس السوبر الإسبانية وكاس ملك إسبانيا الى غريمه التقليدي برشلونة حيث خسر أمامه أربع مرات في مختلف المسابقات، وبالتالي فشل في الفوز بأي لقب كبير هذا الموسم.

وسيخلف ألونسو أحد أنجح المدربين في تاريخ ريال مدريد، على الرغم من معاناته هذا الموسم.

قاد أنشيلوتي، البالغ من العمر 65 عامًا، لوس بلانكوس إلى 15 لقبا خلال فترتين مع النادي، امتدتا لست سنوات.

فاز الإيطالي بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع النادي، ببينها اللقب العاشر في عام 2014 في فترته الاولى، وكان ألونسو جزءًا من فريقه، على الرغم من إيقافه عن المباراة النهائية.

وتدرّب ألونسو أيضًا بإشراف مواطنه بيب غوارديولا (مع بايرن ميونيخ) والبرتغالي جوزيه مورينيو وفيسنتي دل بوسكي، من بين مدربين آخرين، ويُعتبر بارعا تكتيكيا ومنظما ممتازا، مما قد يكون مثاليًا لفريق مدريد الذي يفتقر إلى التوازن.

فاز بكأس أوروبا (2008 و2012) وكأس العالم 2010 مع منتخب إسبانيا، حيث ساهم في هيمنة لا روخا على الساحة الدولية.

بعد اعتزاله اللعب عام 2017، درب فريقي ريال مدريد وريال سوسييداد على مستوى الشباب قبل أن يُعيّنه باير ليفركوزن مدربا لفريقه الأول في عام 2022.

وتعاقد ريال مدريد مع مواطنه المدافع دين هاوسن من بورنموث الانكليزي هذا الصيف، ومن المتوقع أن يلحق به الظهير الأيمن لليفربول ترنت ألكسندر أرنولد الذي ينتهي عقده في أنفيلد.

ويسعى ريال مدريد إلى ضم الدولي الإنكليزي قبل مونديال الأندية هذا الصيف، والتي ستكون أول فرصة لألونسو للفوز بالألقاب.