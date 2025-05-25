"توقفوا عن الاحتفال!".. يورتشيتش غاضب من لاعبي بيراميدز بعد التعادل مع صن داونز

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الناقد الرياضي إسلام محمد عن كواليس مثيرة جرت داخل غرفة ملابس نادي بيراميدز، عقب التعادل الإيجابي 1-1 أمام فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أُقيمت مساء السبت بمدينة بريتوريا.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أوضح إسلام محمد أن المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لم يُبدِ أي رضا عن أداء لاعبيه، رغم النتيجة التي تُعد إيجابية خارج الأرض.

وأضاف: "بحسب معلومات موثوقة من جنوب إفريقيا، دخل يورتشيتش غرفة الملابس بعد المباراة وترك اللاعبين يحتفلون للحظات، لكنه سرعان ما قاطعهم بانفعال قائلًا: (توقفوا)، في إشارة إلى استيائه من إهدار فرصة تحقيق فوز ثمين".

وأكد المدرب للاعبيه أن الفريق لن يعود إلى القاهرة بهدف الحفاظ على نتيجة التعادل، بل سيلعب من أجل الفوز والتأهل إلى النهائي القاري، مشددًا على أن الأداء في لقاء الإياب يجب أن يكون أكثر تركيزًا وحسمًا.

ودعا يورتشيتش اللاعبين إلى الالتزام والانضباط داخل الملعب، مؤكدًا أن التأهل لا يزال مفتوحًا، وأن صن داونز خصم قوي أطاح بحامل اللقب الأهلي، إلا أن بيراميدز يمتلك الأدوات اللازمة للفوز إذا تحلّى لاعبوه بالتركيز الكامل.

وفي ختام تصريحاته، شدد إسلام محمد على أهمية الدعم الجماهيري في مباراة الإياب المرتقبة مطلع يونيو المقبل في القاهرة، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري سيكون سلاحًا مهمًا لتحقيق إنجاز تاريخي وحصد أول لقب قاري في تاريخ النادي.