شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم سكر يجرى جراحة الرباط الصليبى اليوم ويغيب 6 أشهر عن الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

يُجري حاتم سكر، ظهير أيسر النادي الإسماعيلي، جراحة الرباط الصليبي اليوم، الأحد، بأحد مستشفيات القاهرة، بعد تعرضه للإصابة بقطع الرباط الصليبي خلال مشاركته مع الدراويش أمام مودرن سبورت في دوري nile.

وكشف الدكتور مجدي الباز ، طبيب الإسماعيلي، أن حاتم سكر يحتاج 6 أشهر على الأقل من أجل العودة مرة أخرى للملاعب بعد إجراء عملية الرباط الصليبي.

وتعاقد الإسماعيلي مع حاتم سكر في صفقة انتقال حر في يناير 2024 بعد رحيله عن الزمالك، بناءً على طلب الراحل إيهاب جلال.

يحل الجونة ضيفا ثقيلا على فريق الإسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

ويقبع الإسماعيلى في المركز التاسع والأخير بجدول ترتيب فرق المرحلة الثانية برصيد 19 نقطة، بينما يتصدر الجونة هذه المجموعة برصيد 30 نقطة.

ورغم قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بإلغاء الهبوط هذا الموسم، إلا أن الأندية مازالت تترقب قرار اتحاد الكرة واجتماعه معهم يوم 2 يونيو المقبل لاعتماد هذه القرارات.



وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري. وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

واستفادت 6 أندية من قرار إلغاء الهبوط هذا الموسم، والذى يأتى فى مقدمتها الإسماعيلى وغزل المحلة القابعان فى مركزى الهبوط فى جدول الدورى الآن، بجانب مودرن سبورت وسموحة والاتحاد السكندرى وإنبى بدرجة أقل لأنهم يحتاجون للفوز للهروب من الهبوط قبل جولتين من النهاية.