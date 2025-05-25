شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات اليوم بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل مساء اليوم، الأحد، منافسات الجولة الثامنة في دوري القسم الأول (نايل) بأربع مواجهات بالمجموعة الثانية، حيث يستضيف الإسماعيلي صاحب المركز التاسع برصيد 19 نقطة فريق الجونة متصدر الترتيب برصيد 30 نقطة وينطلق اللقاء على ملعب غزل المحلة في تمام الثامنة ، وفي نفس التوقيت يلتقي إنبي الذي يحتل المركز الرابع برصيد 25 نقطة مع زد اف سي ثاني الترتيب برصيد 30 نقطة ويقام اللقاء على ملعب بترو سبورت ، و يشهد ملعب القاهرة الدولي لقاء مودرن سبورت سابع الترتيب برصيد 22 نقطة مع الاتحاد السكندري الخامس برصيد 25 نقطة، ويستضيف جهاز الرياضة مباراة طلائع الجيش وغزل المحلة.

لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام هذه المباريات على النحو التالي:

- الإسماعيلي × الجونة: محمد الغازي (حكماً للساحة) ، مصطفى عطية وعدي عيد (مساعدين) ، عمرو رمضان (حكماً رابعاً) ، الدولي محمد سلامة ورجب محمد (تقنية الفيديو).

- إنبي × زد اف سي: محمد عباس قابيل (حكماً للساحة) ، خالد طه ومحمد الزناري (مساعدين) ، مصطفى عثمان (حكماً رابعاً) ، علاء صبري وهشام الدسوقي (تقنية الفيديو).

- مودرن سبورت × الاتحاد السكندري: محمد الصباحي (حكماً للساحة) ، أحمد رشدي وإسلام أبو العطا (مساعدين) ، سيد شعبان (حكماً رابعاً) ، محمد الشناوي وشهاب راشد (تقنية الفيديو).

طلائع الجيش وغزل المحلة: محمود البنا حكم ساحة، وائل شعبان وأحمد بكر مساعدان، وصبحى العمراوى رابعا، وعمر الشناوى ومحمد عزازى لتقنية الفيديو.

كانت مباريات الجولة الثامنة قد انطلقت أمس (السبت) بثلاثة لقاءات أيضاً في مجموعة تحديد البطل وشهدت فوز الزمالك على مضيفه بتروجت (3 – 1) وسيراميكا كليوباترا على حرس الحدود (2 – 0) والمصري على البنك الأهلي (1 – 0).